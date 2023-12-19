Перечень муниципальных объектов для газификации формируется в Братске

Продолжается плановая работа по реализации масштабной программы газификации Братска. Заместитель мэра Братска по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников провел совещание, на котором обсуждены объекты муниципальных учреждений и предприятий, которые потенциально могут быть подключены к газу.
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