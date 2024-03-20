Быков о том, готов ли рассмотреть предложение «Авангарда»: «Не хотел бы сейчас развивать эту тему. У них плей-офф, нет смысла об этом говорить»

В серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина «Авангард» уступает «Локомотиву» 0-2. – Не слишком ли поспешно «Авангард» принял решение отправить в отставку Михаила Кравца? – Скорее всего, это вопрос к руководству.