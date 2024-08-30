На Западе нет людей, с которыми можно вести переговоры Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive, что Россия не захочет вести переговоры с США и Украиной после «курской авантюры украинской армии» и не будет учитывать интересы Соединенных Штатов при урегулировании конфликта.