Врачи рассказали, чем может быть опасен резкий отказ от сигарет

S

Sobering

Так и не написано, чем опасен резкий отказ от сигарет. При бросании курения, в 4-5 раз повышается риск получения онкологии. Через несколько лет после бросания риск онкологии начинает снижаться. Ну а самое главное - курильщики не страдают Альцгеймера и Паркинсона. Тут или вообще нельзя начинать курить или если пару-тройку лет курит человек, то лучше не бросать. В пульмонологической клинике часто пожилым курящим не советуют бросать курево в возрасте после 50 лет.