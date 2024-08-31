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Врачи рассказали, чем может быть опасен резкий отказ от сигарет

Врачи рассказали, чем может быть опасен резкий отказ от сигарет

Каждый год курения повышает риск сердечных заболеваний на 8%.Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о результатах масштабного исследования, которое показало, что отказ от курения значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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Комментарии
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S
Sobering
Так и не написано, чем опасен резкий отказ от сигарет. При бросании курения, в 4-5 раз повышается риск получения онкологии. Через несколько лет после бросания риск онкологии начинает снижаться. Ну а самое главное - курильщики не страдают Альцгеймера и Паркинсона. Тут или вообще нельзя начинать курить или если пару-тройку лет курит человек, то лучше не бросать.  В пульмонологической клинике часто пожилым курящим не советуют бросать курево в возрасте после 50 лет.
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17 час.

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