Каждый год курения повышает риск сердечных заболеваний на 8%.Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о результатах масштабного исследования, которое показало, что отказ от курения значительно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Врачи рассказали, чем может быть опасен резкий отказ от сигарет
Комментарии
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S
Sobering
Так и не написано, чем опасен резкий отказ от сигарет. При бросании курения, в 4-5 раз повышается риск получения онкологии. Через несколько лет после бросания риск онкологии начинает снижаться. Ну а самое главное - курильщики не страдают Альцгеймера и Паркинсона. Тут или вообще нельзя начинать курить или если пару-тройку лет курит человек, то лучше не бросать. В пульмонологической клинике часто пожилым курящим не советуют бросать курево в возрасте после 50 лет.
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