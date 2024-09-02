Путин: РФ не отказывалась от переговоров, но надо разобраться с "бандитами"

Президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы №20 заявил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но надо разобраться с "бандитами", которые проникли на ее территорию.
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