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Путин: РФ не отказывалась от переговоров, но надо разобраться с "бандитами"

Путин: РФ не отказывалась от переговоров, но надо разобраться с "бандитами"

Президент России Владимир Путин в беседе с учениками кызылской школы &numero;20 заявил, что РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, но надо разобраться с "бандитами", которые проникли на ее территорию.

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