«Омела», не нашедшая Бальдра Германский эпос - эпичен донельзя!Как утверждает «Младшая Эдда», дело было так.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Омела», не нашедшая Бальдра Германский эпос - эпичен донельзя!Как утверждает «Младшая Эдда», дело было так.
Свежие комментарии