Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Бетехтина Алина
    желать не вредно, вредно не  желать. Вспомните Минские соглашения и подумайте - можете ли вы желать получить от Росси...Нуланд заявила о ...
  • Владислав Чайковский
    А чего грозить, если виноват, то посадить и с конфискацией имущества...Российскому генер...
  • Валерий Прокофьев
    Главный по ДЕЗЕ у щирых. Этот пёс работает по методичке из пендосии. Вспоминаю начало спецоперации, когда эти ублюдки...Глава ГУР МО Укра...

Глава МИД Молдавии: Власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ

Глава МИД Молдавии: Власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в эфире одного из частных телеканалов заявил о том, что власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ после того как проведения тщательного анализа их уместности.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх