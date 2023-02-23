Глава МИД Молдавии: Власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ

Глава МИД Молдавии Нику Попеску в эфире одного из частных телеканалов заявил о том, что власти страны намерены запустить процедуру выхода из ряда соглашений в рамках СНГ после того как проведения тщательного анализа их уместности.
Популярные статьи
- Ракетами «Калибр» поражён пункт дислокации 383-го полка беспилотной авиации ВСУ в районе Хмельницкого - Минобороны
- Губернатор Флориды назвал Россию «показавшей себя как третьесортная военная держава»
- Польские активисты сорвали в Варшаве встречу с восхваляющей бандеровцев украинской писательницей Забужко
Свежие комментарии