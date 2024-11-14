Турция стремится к углеродной нейтральности к 2053 году Турция стремится достичь углеродной нейтральности к 2053 г.
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Турция стремится к углеродной нейтральности к 2053 году Турция стремится достичь углеродной нейтральности к 2053 г.
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