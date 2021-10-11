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Завершено расследование уголовного дела о финансировании терроризма

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу во взаимодействии с подразделением центрального аппарата ФСБ России, региональным управлением ФСБ России по Ставропольскому краю и Центром «Э» ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Норильска Красноярского края Темирлана Абдулгазиева.

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