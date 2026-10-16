Четвертый фестиваль православной молодежи Московской области в Ликино-Дулеве объединил 200 участников из разных городов региона.
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