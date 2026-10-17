В отчёте личностного опросника рядом с чертой может стоять число 80. Очень легко прочитать его как школьную оценку: почти всё правильно, осталось добрать ещё двадцать.
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