В Сочи военный пенсионер спас от сожжения семью из трех человек

В Сочи военный пенсионер спас семью из трех человек, которых пытались поджечь двое парней. Согласно полученным данным, 20-летний студент Сочинского колледжа управления, Андрей, рассердился на 18-летнюю Дашу и её родителей, которые запретили девушке встречаться с ним.