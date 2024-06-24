Эти симуляторы жизни перенесут тебя в другой мир

Привет, дорогой читатель! Тебе когда-нибудь хотелось прожить другую жизнь? Примерить на себя роль фермера, дальнобойщика, выжившего в апокалипсисе? Или может ты мечтал построить собственный дом, завести семью и питомцев? Что ж, я хорошие новости — в мире видеоигр возможно все! Сегодня мы поговорим об удивительном жанре симуляторов жизни.