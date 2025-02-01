На севере Сомали войска сбили более 100 дронов-камикадзе исламистов

Силы безопасности сомалийского штата Пунтленд уничтожили более 100 дронов-камикадзе в ходе месячного наступления на ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил в четверг президент региона Саид Абдуллахи Дени, сообщило 30 января агентство Somali Guardian.
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