Около 14:00 на трассе А240 вблизи Деменки Брянской области удар беспилотника пришелся по грузовику, за рулем которого находился белорусский водитель.
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