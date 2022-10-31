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Без чего нам будет трудно победить Украину

Без чего нам будет трудно победить Украину

Анекдот, ставший популярным на 2-м месяце СВО: сидят два российских десантника на ступеньках разрушенного Капитолия и тихо беседуют, перебирая АГС-17, посматривая на развалины Белого дома: «Все же, что ни говори, Вася, а информационную войну мы им все-таки проиграли…» Слышали эту байку? К чему я ее вспомнил? Сейчас, спустя 8 месяцев после начала СВО, я очень сомневаюсь увидеть не то что развалины Капитолия или Белого дома, я даже развалины офиса Зеленского и Верховной рады сомневаюсь увидеть в обозримом будущем.

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