Без чего нам будет трудно победить Украину

Анекдот, ставший популярным на 2-м месяце СВО: сидят два российских десантника на ступеньках разрушенного Капитолия и тихо беседуют, перебирая АГС-17, посматривая на развалины Белого дома: «Все же, что ни говори, Вася, а информационную войну мы им все-таки проиграли…» Слышали эту байку? К чему я ее вспомнил? Сейчас, спустя 8 месяцев после начала СВО, я очень сомневаюсь увидеть не то что развалины Капитолия или Белого дома, я даже развалины офиса Зеленского и Верховной рады сомневаюсь увидеть в обозримом будущем.