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Яна Поплавская: "Настало время других героев"

Яна Поплавская: "Настало время других героев"

что-то было Как известно, у каждого времени свои герои! Свои герои у разных народов! Одни олицетворяют собой всё самое лучшее и светлое, что есть в душе народа: храбрость и отвагу, любовь к родному краю и способность пожертвовать собой ради торжества жизни.

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Комментарии
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Galina Bobryasheva
Все правильно. Свои все дома. Крысы сдриснули.
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15 час.

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