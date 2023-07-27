Яна Поплавская: "Настало время других героев"

что-то было Как известно, у каждого времени свои герои! Свои герои у разных народов! Одни олицетворяют собой всё самое лучшее и светлое, что есть в душе народа: храбрость и отвагу, любовь к родному краю и способность пожертвовать собой ради торжества жизни.