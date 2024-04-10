Анастасия Ракова анонсировала самую массовую свадьбу в Москве на Красную Горку

Для участия в акции на территории ВДНХ необходимо лично подать заявление на бракосочетание в любой столичный ЗАГС На Красную горку, 12 мая 2024 года, на международной выставке-форуме «Россия» московские молодожены смогут принять участие в массовой регистрации брака в рамках Всероссийского свадебного фестиваля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии