Календарь православных праздников с 28 апреля по 4 мая 2025 года Неделя с 28 апреля 2025 года носит название Фомина.
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Календарь православных праздников с 28 апреля по 4 мая 2025 года Неделя с 28 апреля 2025 года носит название Фомина.