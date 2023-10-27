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Почему американцы так и не смогли собрать советский ракетный двигатель, даже имея все чертежи?

Почему американцы так и не смогли собрать советский ракетный двигатель, даже имея все чертежи?

Существует мнение, что все можно скопировать и подделать. Однако российский ракетный двигатель РД-180 опровергает эту идею.

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