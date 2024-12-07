Если бы классики вели блоги: «Друзья, хутор бабушки уже в сторис!»

Алексей Миронович С помощью ИИ мы можем представить, как выглядели бы соцсети великих. Вот, например, Гоголь постит снимки с хутора любимой бабушки, Есенин не упускает шанса сфоткаться с берёзками, Маяковский вставляет филигранный мат в каждую подпись, а Достоевский — мастер селфи с полицейским, который только что прибыл на место вызова.