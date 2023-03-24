Страна и люди

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Западные СМИ: «Авдеевская петля» затянется на шее Залужного

Западные СМИ: «Авдеевская петля» затянется на шее Залужного

При наступлении на Авдеевку российские войска успешно используют тактику, опробованную в Бахмуте Константин Ольшанский Фото: AP/TASS Авдеевка — последний оккупированный ВСУ город, входящий в крупнейшую на Донбассе Донецко-Марьинскую агломерацию.

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