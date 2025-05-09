В Новосибирске прошел парад в честь 80-летия Победы

Открыла шествие рота барабанщиков Сибирского кадетского корпуса. Следом в исторической части парада выступили знаменные группы курсантов Новосибирского высшего военного института войск Национальной гвардии России, сообщает корреспондент УтроNews.
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