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Володин: проблема украинских беженцев вызовет в Европе миграционный кризис

Володин: проблема украинских беженцев вызовет в Европе миграционный кризис

Власти стран Евросоюза вынуждены бездействовать в вопросе приема украинских беженцев. Их содержание оказалось затратным, но в случае выдворения уклонистов начнутся беспорядки, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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