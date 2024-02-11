JES: отходы угольных электростанций позволяют накапливать тепловую энергию в бетоне

Американские инженеры из Университета штата Алабама и Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии заявили о прорыве в технологии, позволяющей хранить излишки энергии в тепловых накопителях, которые можно внедрять в конструкции зданий.
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