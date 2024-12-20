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"Это провокация": Косиняк-Камыш возмутился действиями ВСУ с польскими бронемашинами

"Это провокация": Косиняк-Камыш возмутился действиями ВСУ с польскими бронемашинами

Глава польского Министерства обороны Владислам Косиняк-Камыш возмутился действиями боевиков ВСУ, которые разрисовали переданные Польшей БТР флагами УПА*.

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