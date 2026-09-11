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На Ямале суд назначил условный срок жителю Самбурга за оборот взрывчатых веществ

На Ямале суд назначил условный срок жителю Самбурга за оборот взрывчатых веществ

Суд вынес приговор 44-летнему жителю Пуровского района по делу о незаконном обороте взрывчатых веществ.

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