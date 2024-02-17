Focus: украинские беженцы в Германии выбрасывают в мусорку бесплатную еду

В Германии возмущены украинскими беженцами, которые выбрасывают предоставленную им бесплатную еду. Один из жителей немецкого города Гера обнаружил в мусорном баке продукты питания, которые беженцы получили в сети общепита Geraer Tafel.
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