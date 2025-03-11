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SPORT24.ru

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Овечкин рассказал о личных отношениях с Гретцки: «Недавно вот по телефону разговаривали»

Овечкин рассказал о личных отношениях с Гретцки: «Недавно вот по телефону разговаривали»

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о личных отношениях с легендарным канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, рекорд которого он собирается побить.

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