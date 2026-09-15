RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Глава RT Китай назвал два способа провалиться на зарубежном рынке

Глава RT Китай назвал два способа провалиться на зарубежном рынке

Всеволод Пуля, руководитель RT Китай, главный редактор проекта «Окно в Россию» на пленарной сессии «Как стать мировым лидером: от идеи до признания за рубежом» в рамках Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге назвал два гарантированных способа провалиться на зарубежном рынке: ничего не менять в своём контенте и второй — изменить всё.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым