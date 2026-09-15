Глава RT Китай назвал два способа провалиться на зарубежном рынке

Всеволод Пуля, руководитель RT Китай, главный редактор проекта «Окно в Россию» на пленарной сессии «Как стать мировым лидером: от идеи до признания за рубежом» в рамках Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге назвал два гарантированных способа провалиться на зарубежном рынке: ничего не менять в своём контенте и второй — изменить всё.