Глава RT Китай назвал два способа провалиться на зарубежном рынке

Всеволод Пуля, руководитель RT Китай, главный редактор проекта «Окно в Россию» на пленарной сессии «Как стать мировым лидером: от идеи до признания за рубежом» в рамках Международного фестиваля молодёжи в Екатеринбурге назвал два гарантированных способа провалиться на зарубежном рынке: ничего не менять в своём контенте и второй — изменить всё.
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