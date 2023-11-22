Банк России сообщил о сохранении высоких темпов выдачи ипотеки

Высокие темпы выдачи ипотеки в России сохраняются, существенного охлаждения на этом рынке не произошло, несмотря на ограничительные меры, сообщается в новом выпуске информационного материала ЦБ РФ «О развитии банковского сектора».
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