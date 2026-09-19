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Царьград

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Врач Александр Умнов рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Врач Александр Умнов рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Старший преподаватель Александр Умнов из Государственного университета просвещения рассказал, что для поддержки иммунитета осенью важно соблюдать режим сна, заниматься спортом, избегать стресса и питаться сбалансированно.

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