Врач Александр Умнов рассказал, как укрепить иммунитет осенью

Старший преподаватель Александр Умнов из Государственного университета просвещения рассказал, что для поддержки иммунитета осенью важно соблюдать режим сна, заниматься спортом, избегать стресса и питаться сбалансированно.
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