Тульские десантники уничтожили группу солдат украинской армии на соледарском участке фронта

Скопление военнослужащих ВСУ обнаружили БПЛА Артиллеристы-десантники Тульского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали группу солдат украинской армии на соледарском участке фронта в Донбассе, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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