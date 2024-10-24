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Мышьяк в водопроводах признали одной из причин болезней сердца

Мышьяк в водопроводах признали одной из причин болезней сердца

Длительное воздействие на организм мышьяка в водопроводной воде повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, установили в Школе общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете.

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