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Член совета директоров «Динамо» Гафин о борьбе с «Зенитом»: «Для нас лев не сильно страшен»

Член совета директоров «Динамо» Гафин о борьбе с «Зенитом»: «Для нас лев не сильно страшен»

«В нашем клубном гимне есть строчка «тигры и львы», поэтому для нас лев не то, чтобы сильно страшен. А что касается длительной дистанции, то думать нужно о ближайшем сопернике – «Рубине», в матче с которым мы должны забирать свои очки, чтобы идти к заветной цели.

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