Член совета директоров «Динамо» Гафин о борьбе с «Зенитом»: «Для нас лев не сильно страшен»

«В нашем клубном гимне есть строчка «тигры и львы», поэтому для нас лев не то, чтобы сильно страшен. А что касается длительной дистанции, то думать нужно о ближайшем сопернике – «Рубине», в матче с которым мы должны забирать свои очки, чтобы идти к заветной цели.