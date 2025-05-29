Дума города Владивостока приняла решения по финансовым вопросам за прошлое, настоящее и будущее

Тридцатимиллиардный бюджет позволяет выполнять все социальные обязательства и развивать город, а новые меры поддержки студентов, заключивших договоры о целевом обучении с администрацией города, позволят сформировать кадровый резерв – на очередном заседании 29 мая Дума города Владивостока утвердила исполнение бюджета прошлого года и заложила фундамент будущего для города.