Возвращайтесь живыми, здоровыми и с Победой - депутат Думы Уссурийска Дмитрий Сурков

Благотворительный фонд "Сохрани Жизнь" в Уссурийске собирает гуманитарную помощь для мобилизованных жителей Приморского края и для военнослужащих, которые сейчас находятся в местах дислокации на Донбассе.
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