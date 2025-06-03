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СМИ: в Челябинске задержаны арендаторы склада, где могли храниться дроны ВСУ

СМИ: в Челябинске задержаны арендаторы склада, где могли храниться дроны ВСУ

Арендаторов склада в Челябинске задержали после атаки дронов на регионы, сообщает Ura.ru со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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