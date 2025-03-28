Владимир Путин поднялся на борт «Архангельска»

Накануне на Севмаше из эллинга вывели атомный подводный крейсер «Пермь». В торжественной церемонии по видео-конференц-связи из Мурманска, где в эти дни проходит Международный арктический форум, принял участие Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
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