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Врач рассказала, почему снижается память в молодом возрасте и как этого избежать

Врач рассказала, почему снижается память в молодом возрасте и как этого избежать

Универсальных "таблеток для памяти" не существует, но многие состояния обратимы при своевременной коррекции Проблемы с памятью, трудности с концентрацией и ощущение затуманенности сознания все чаще беспокоят молодежь.

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