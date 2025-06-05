Видео: в Тольятти прошла тренировка бойцов спецназа

В Тольятти более 150 военнослужащих отработали не только прыжки с парашютом, но и ряд других тактических задач: скрытное передвижение, организация засад, блокирование и ликвидация условного противника, оборудование скрытых наблюдательных пунктов, снайперских позиций и укреплений, а также использование средств технической разведки для сбора и передачи данных.