Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Писарчук Дмитрий
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Видео: в Тольятти прошла тренировка бойцов спецназа

Видео: в Тольятти прошла тренировка бойцов спецназа

В Тольятти более 150 военнослужащих отработали не только прыжки с парашютом, но и ряд других тактических задач: скрытное передвижение, организация засад, блокирование и ликвидация условного противника, оборудование скрытых наблюдательных пунктов, снайперских позиций и укреплений, а также использование средств технической разведки для сбора и передачи данных.

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