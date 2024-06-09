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Алла Пугачёва из-за жары на Кипре чувствует себя плохо

Алла Пугачёва из-за жары на Кипре чувствует себя плохо

Пугачёва переберётся с Кипра в Юрмалу из-за проблем со здоровьем В Лимассоле, где сейчас проживает певица со своей семьёй, установилась душная, жаркая погода с повышенной влажностью.

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Комментарии
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Майя Maja
Насколько я  помню она давно еле ходит
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20 час.
Алина Белова
И кому это  интересно знать ?  Прекратите  писать о  тех кто запятнал  себя  и  стал  не  интересен  обществу. Прошли времена , когда  читали  такие  вещи, а  сейчас  вызывают  отвращение и негодование.
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9 час.

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