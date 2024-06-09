Пугачёва переберётся с Кипра в Юрмалу из-за проблем со здоровьем В Лимассоле, где сейчас проживает певица со своей семьёй, установилась душная, жаркая погода с повышенной влажностью.
Алла Пугачёва из-за жары на Кипре чувствует себя плохо
Комментарии
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Майя Maja
Насколько я помню она давно еле ходит
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20 час.
Алина Белова
И кому это интересно знать ? Прекратите писать о тех кто запятнал себя и стал не интересен обществу. Прошли времена , когда читали такие вещи, а сейчас вызывают отвращение и негодование.
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9 час.
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