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Посол Кувейта в США назвала ложными сообщения об ударах эмирата по Ирану

Посол Кувейта в США назвала ложными сообщения об ударах эмирата по Ирану

В Кувейте опровергли сообщения СМИ о якобы нанесении силами эмирата ударов по территории Ирана. Как пишет Sky News Arabia, посол Кувейта в Соединённых Штатах шейха Аз-Зейн ас-Сабах направила официальное письмо в редакцию The Wall Street Journal в ответ на публикацию.

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