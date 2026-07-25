Посол Кувейта в США назвала ложными сообщения об ударах эмирата по Ирану

В Кувейте опровергли сообщения СМИ о якобы нанесении силами эмирата ударов по территории Ирана. Как пишет Sky News Arabia, посол Кувейта в Соединённых Штатах шейха Аз-Зейн ас-Сабах направила официальное письмо в редакцию The Wall Street Journal в ответ на публикацию.