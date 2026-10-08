Саудовская Аравия собралась инвестировать в индийские порты

Саудовская Аравия выразила заинтересованность в инвестициях в портовые проекты Индии и Фонд развития морского судоходства (MDF), заявил в четверг министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал 8 октября на полях диалога Sagarmanthan: The Great Oceans Dialogue 2026, сообщает Economic Times.
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