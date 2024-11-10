Маск поддержал идею депутата ЕП о более открытых выборах главы ЕК

Идея о более прозрачной процедуре избрания главы Еврокомиссии, которую выдвинул депутат Европарламента от Кипра Фидиас Панайоту, обрела поддержку в лице американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска.
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