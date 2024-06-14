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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Барков не стал обсуждать хит Драйзайтля во 2-м матче финала: «Чувствовал себя хорошо. Очень рад, что вернулся. Это почти все, что я могу сказать»

Капитан «Пантерс» досрочно ушел со льда в третьем периоде второго матча финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном».

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