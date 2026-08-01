Новая коробка передач от ZF снизит расход топлива на 73%

Разработка ZF поможет фурам тратить значительно меньше топлива.Немецкий концерн ZF представил гибридную трансмиссию TraXon 2 Hybrid, способную радикально снизить затраты на эксплуатацию тяжелых грузовиков.
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