Самая крупная кража в истории СССР произошла летом 1977 года в Ереване. Узнайте, как кандидат в мастера спорта Феликс Калачян прыгнул с крыши в окно банка, зачем ворам понадобился зонт над дырой в полу и как сторублевки серии АИ помогли сыщикам раскрыть «ограбление века» за десять месяцев.