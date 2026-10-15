Самая крупная кража в истории СССР произошла летом 1977 года в Ереване. Узнайте, как кандидат в мастера спорта Феликс Калачян прыгнул с крыши в окно банка, зачем ворам понадобился зонт над дырой в полу и как сторублевки серии АИ помогли сыщикам раскрыть «ограбление века» за десять месяцев.
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