Для ГАЗелей и УАЗов — как улучшали мотор 21-й Волги

Как начиналась история двигателя, разработанного в Горьком для первой Волги, рассказано тут.Предел возможногоНедостатки двигателя, появившегося во второй половине 50‑х годов, во многом были продолжением его достоинств.
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