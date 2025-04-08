В Северной Осетии полицейские уличили одного из руководителей исполнительного органа государственной власти в восьми фактах получения взятки

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РСО-Алания совместно с коллегами из регионального УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили восемь фактов получения взяток руководителем исполнительного органа государственной власти республики.
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